Подмосковье 25 февраля 2024, 18:25 Масштабные работы по очистке крыш от снега и наледи проведут в Лобне Медиасток.рф

Читать 360tv в

Жительница Лобни обратилась с жалобой на состояние крыши и протечки в своей квартире. Первый заместитель главы Евгений Аптекин осмотрел дом № 9 на улице Лермонтова.

На этот адрес выезжала комиссия управляющей компании и представители подрядчика, который будет заниматься капитальным ремонтом крыши и перекрытий.

Реклама

Планируется провести работы по удалению наледи с крыши. Из-за низкого качества шиферной кровли требуется тщательный подход. Для выполнения работ будет использована специальная вышка.

Специалисты сольют воду из натяжного потолка в квартире, а представители управляющей компании составят акт для возмещения ущерба.

На крыше дома будут аккуратно удалять наледь и проводить временные кровельные работы для устранения протечки до начала капитального ремонта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».