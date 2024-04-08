Подмосковье 08 апреля 2024, 18:32 Детские площадки расчистят на субботниках в Химках Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Месяц чистоты и порядка продолжается в Химках. На субботниках не только собирают мусор, но и моют детские площадки, лавочки и урны.

Коммунальщики начали ремонтировать входные группы и чистят подъезды жилых домов. Также облагораживают прилегающие к домам территории, приводят в порядок информационные стенды, готовят газоны к лету.

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«В рамках месяца чистоты и благоустройства приведем в порядок все улицы, дворы, зоны отдыха Химок. В парках и скверах округа отремонтируем лавочки, игровые комплексы, проведем покраску бордюров, заборов, ограждений. А затем приступим к озеленению газонов, высадим цветы», — отметил заместитель главы городского округа Химки Николай Батышев.

Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки

Сотрудники жилищно-коммунального хозяйства и объединенного городского хозяйства подготовили подробный график работ по каждому дому и согласовали его с жителями.

Месяц чистоты и порядка стартовал в Химках 1 апреля. Свыше 130 общественных пространств приведут в порядок до конца месяца. Также очистят более 80 памятников и мемориалов, подготовят к работе 13 фонтанов. Все работы контролирует лично глава Химок Дмитрий Волошин.

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