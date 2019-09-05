Масштабное преображение улиц. План по ремонту дорог в Красногорске выполнили досрочно

Вторая волна масштабного ремонта автодорог началась в Красногорске. Благодаря досрочному выполнению плана по ремонту дорог, в программу софинансирования включены еще 10 объектов протяженностью более трех километров. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет выделения субсидии из бюджета Московской области бюджету городского округа Красногорск завершился досрочно.

«В первую волну ремонта вошли 55 муниципальных дорог, их общий километраж — 32 километра. Все они уже отремонтированы, работы завершены», — отчиталась глава муниципалитета Эльмира Хаймурзина.

Во вторую волну дорожного ремонта вошли 10 объектов протяженностью более трех километров: это дорога в деревне Козино, улицы Новая, Правды, Победы и Осипенко в микрорайоне Губайлово, переулок Советский в Опалихе, площадь разворотного круга у станции Павшино и платформы Красногорская, а также тротуар в районе станции Опалиха.

Источник фото: администрация городского округа Красногорск

«Сколько лет живу в Опалихе, а такого масштабного преображения улиц, как в этом году, не видела, — признается жительница Опалихи Мария Кривошеева. — И отрадно, что наконец-то приведут в порядок территорию возле нашей железнодорожной станции. Спасибо всем дорожным службам».

Кроме того, за счет средств муниципального бюджета на территории городского округа уже отремонтировали дорогу в деревне Тимошкино и улицу Красноармейская в Нахабине. В настоящий момент ведутся работы на улице Чапаева в Опалихе, протяженность отремонтированного дорожного полотна составит почти два километра.

Источник фото: администрация городского округа Красногорск

Заместитель главы администрации городского округа Красногорск по транспорту, связи и дорожной деятельности Всеволод Волосевич заявил, что в 2019 году в сфере дорожного хозяйства совершен прорыв.

«За этот год в Красногорске будут отремонтированы 68 автодорог протяженностью 37,9 километра», — уточнил Всеволод Волосевич.

Замглавы администрации Красногорска по транспорту, связи и дорожной деятельности напомнил, что все дорожные работы на территории муниципалитета планируется полностью завершить к 15 октября.