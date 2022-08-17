Масштабная выставка о бизнесе «Открытый город» пройдет в парках Подмосковья 20 августа

20 августа в парках Подмосковья впервые пройдет масштабная выставка «Открытый город», представляющая совместную деятельность муниципалитетов и бизнеса.

Сергиево-Посадский городской округ будет одним из первых. В парке «Скитские пруды» гостей ждут презентации проектов, знакомство с организациями, мастер-классы, конкурсы, розыгрыши товаров и услуг, раздача купонов на скидки, запись в студии. А также на главной сцене парка выступят мобильный театр сказок спектакль «В мире животных», концертная бригада Центрального офицерского клуба 12 ГУ МО РФ, спектакль «Гном Гномыч и Изюмка» театра «ТриЛика», концертная программа Школы вокала «Sunrise music».

Парк Усадьбы Кривякино в Воскресенске приглашает на первый летний фестиваль предпринимателей. Гостей ждут: презентации индивидуальных предпринимателей, агентств и предприятий, встречи с представителями администрации и торгово-промышленной палаты, концертная и анимационная программы, ярмарка, мастер-классы.

В городском округе Подольск парк им. В. Талалихина приглашает на городской фестиваль, где будут: мастерская подарков «Милота», продажа изделий ручной работы от мастеров города, мастер-классы по изготовлению свечи из вощины, английский для детей от школы иностранных языков «Еn-Time», маркет «БОЧКА», Dj-сеты, chill-зона, фотосъемка, показательный турнир по лазертагу, квест «Форд Боярд»; танцевальная и игровая программы для детей.

Празднования пройдут и в других округах Подмосковья. Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, как узнать обо всех событиях Подмосковья онлайн. Об этом и других событиях можно более подробно узнать на сайте welcome.mosreg.ru. Андрей Воробьев посоветовал внимательно следить за этим ресурсом.