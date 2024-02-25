Подмосковье 25 февраля 2024, 16:19 Масштабная уборка снега началась на улицах городского округа Шатура Источник фото: Михаил Мартыненко

Читать 360tv в

Уборку снега на дорогах и тротуарах Академической улицы начали 25 февраля сотрудники коммунальных служб в городском округе Шатура. В администрации предупредили о возможных временных ограничениях дорожного движения.

По словам заместителя главы городского округа Шатура Александра Титова, жителям стоит заранее планировать свои поездки и выбирать маршруты объезда.

Реклама

«Возможны временные ограничения движения на участках улицы. Для обеспечения безопасности дорожного движения и комфорта жителей призываем проявлять понимание и соблюдать указания соответствующих служб», — рассказал Титов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья в 2024 году.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».