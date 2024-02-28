Подмосковье 28 февраля 2024, 14:43 Масштабная уборка снега и льда началась во всех микрорайонах Химок Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Химки готовятся к весеннему сезону. Коммунальщики очищают дворы и парковки от снега и льда. Масштабную уборку проведут во всех микрорайонах округа.

Сегодня коммунальная техника и дворники работают на улицах Дружбы, Ивановской, Марии Рубцовой, Заречной, Родионова, Соколовской, Олимпийской, проспекте Мельникова и других. Продолжается уборка на улицах Молодежной, 9 Мая и Юбилейном проспекте.

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«Старт работам дали в Новых Химках и планомерно продолжаем дальше двигаться по всей территории городского округа. Работы проведем во всех микрорайонах», — отметил заместитель главы городского округа Химки Николай Батышев.

Пресс-служба администрации г.о. Химки

На расчистку улиц города вышли свыше 100 снегоуборочных машин и тысяча дворников. Телефон горячей линии администрации по вопросам уборки снега: +7 (495) 793-01-01.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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