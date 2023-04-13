Подмосковье 13 апреля 2023, 15:28 Масштабная модернизация водопроводных сетей стартовала в Химках

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Капитальный ремонт водопроводных сетей начался в Химках. Основную часть работ закончат к сентябрю 2023 года.

Рабочие модернизируют 10 участков городской сети, водопроводную камеру и канализационный коллектор. Кроме того, модернизируют три канализационные насосные станции и отремонтируют четыре водозаборных узла. Работы пройдут в пяти микрорайонах — Сходня, Старые и Новые Химки, Подрезково и Левобережный.

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ОАО «Химкинский водоканал» также построит новый резервуар-аккумулятор чистой воды в водозаборном узле «Подрезково», реконструирует сети водоотведения в Старых Химках и обновит напорный коллектор на Новосходненском шоссе. Эти сооружения откроют в октябре.

Ранее компания «ТСК Мосэнерго» приступила к модернизации теплосетей. В этом году в Химках отремонтируют 13 котельных, 88 тепловых пунктов и 20 участков тепловой сети.

Напомним, губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что масштабный ремонт и замена коммунальных сетей в регионе начнутся сразу после окончания отопительного сезона.

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