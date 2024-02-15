Подмосковье 15 февраля 2024, 12:18 Масштабная модернизация тепловых сетей в Солнечногорске начнется в 2024 году Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск

Читать 360tv в

Региональный штаб по модернизации систем теплоснабжения прошел в правительстве Московской области. Принятые там изменения в концессионном соглашении с «Газпром теплоэнерго» позволят приступить к работам на проблемных объектах Солнечногорска раньше — сразу после окончания отопительного периода.

Участие в совещании приняли глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков, городской прокурор Артем Шишов и руководитель региональной Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Олеся Тыщенко.

Реклама

«Помимо ввода новых объектов, необходимо направить значительные силы на капитальный ремонт действующих котельных. ГЭМЗ, Ржавки, Набережная, ЦМИС, Санаторий Минобороны, Рекинцо, Алабушево и другие — на все объекты концессии был комиссионный выезд специалистов, по результатам составлен перечень первоочередных работ. Средства на все эти мероприятия „Газпром теплоэнерго“ уже запланировал», — Константин Михальков.

Полный объем работ по капитальному ремонту сетей определят после гидравлических испытаний и выявления всех имеющихся дефектов. Тогда обновленная дорожная карта по модернизации теплосетей появится на сайте администрации Солнечногорска.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».