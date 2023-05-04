Подмосковье 04 мая 2023, 10:39 Масштабная модернизация теплосетей начнется в Воскресенске в середине мая

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Теплосети и системы водоснабжения модернизируют в Воскресенске. Работы стартуют в середине мая. Об этом рассказали на встрече администрации округа, ведомственных организаций и управляющих компаний с жителями Лопатинского микрорайона.

Вопрос водоснабжения и отопления в Лопатинском микрорайоне касается практически всех домов. Проблему здесь не решали много лет, но благодаря усилиям действующей администрации и подключению областных ведомств вопрос сдвинулся с мертвой точки.

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«В середине мая здесь будет завоз труб, в конце мая — выход на площадку. <…> Мы сейчас с министерством ЖКХ все вместе выходим из этого кризиса», — рассказал глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин.

Руководитель ООО «Газпром теплоэнерго Московской области» сообщил, что для решения вопросов с водой и отоплением в микрорайоне отремонтируют теплосети, построят новую котельную с химочисткой воды.

Для решения вопроса с отоплением, сроки модернизации сетей сдвинули на более ранний период.

«Мероприятия, которые были запланированы на 2025–2027 годы, по поручению правительства и по решению губернатора начнем выполнять в этом году. Это и капитальный ремонт сетей, водоснабжения, тепловых сетей. Приступят к двум крупным объектам теплоснабжения и, где необходимо, приступят к работам по системе канализации», — отметил первый заместитель министра ЖКХ Московской области Сергей Черепанов.

Он добавил, что на проведение всех работ в округе из бюджета выделят полтора миллиарда рублей.

В Воскресенске запланировано порядка 50 мероприятий по ремонту и реконструкции тепловых сетей по всему округу. Так, новые котельные построят в микрорайонах Фосфоритный, Цемгигант, в деревне Степанщино и в центральной части города по улице Менделеева.

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