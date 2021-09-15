Масштабная модернизация отделений «Почты России» продолжится в Подмосковье

В Московской области продолжится масштабная модернизация отделений «Почты России». Список предлагаемых услуг в почтовых офисах в будущем может войти и диспансеризация, и функции соцзащиты, и даже телемедицина.

О программе модернизации отделений рассказал член Общественной палаты Подмосковья Евгений Мартынов.

Он напомнил, что в регионе ранее был проведен мониторинг, в ходе которого выявили почти полтысячи отделений, находящихся в неудовлетворительном состоянии. Поэтому между правительством и «Почтой России» было оперативно заключено соглашение, в рамках которого стартовала реализация ряда совместных мероприятий, в том числе, и реконструкция почтовых офисов.

На сегодняшний день треть всех отделений уже приведена в соответствие современным требованиям, а масштабная программа по модернизации отделений почтовой связи продолжается.

«Почтой пользуются сотни и тысячи человек ежедневно: теперь здесь можно не только отправить письмо или посылку, но и оплатить ЖКХ, получить иные услуги, список которых постоянно обновляется. Поэтому важно, чтобы посетителям было удобно, комфортно, особенно маломобильным гражданам, и понятно куда идти, где и что получать», — отметил Мартынов.

Он обратил внимание, что на сельских территориях подразделений «Почты России» являются почти центром жизни. Люди приходят туда не только за услугами, но и за общением. Именно поэтому, по его словам, особенно важно расширять спектр предлагаемых услуг, в которых может входить и диспансеризация, и функции соцзащиты, и телемедицина.

«Качество оказываемых услуг, технологии, форма и содержание отделений должны быть полностью модернизированы, к чему Московская область и стремится», — заключил он.