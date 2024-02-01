Подмосковье 01 февраля 2024, 14:33 Масштабная модернизация медучреждений Химок завершится к концу года Пресс-служба администрации г.о. Химки

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До конца года учреждения здравоохранения в Химках приведут к единому региональному стандарту. Поликлиники, женские консультации и стоматологии станут более комфортными как для пациентов, так и для врачей.

Химкинские стоматологии уже оборудовали табло с электронным расписанием и улучшили навигацию. Также пациенты клиник теперь могут проводить онкоскрининг полости рта для ранней диагностики онкологических заболеваний.

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«Губернатор Московской области Андрей Воробьев поставил перед нами задачу — привести медучреждения к единому современному стандарту. Поэтому в рамках проекта „Поликлиника: перезагрузка“ мы разделяем потоки пациентов, создаем понятную навигацию, комфортные зоны ожидания, в том числе, для мам с детьми, безбарьерную среду и делаем удобное расположение кабинетов», — отметил главный врач Химкинской больницы Владислав Мирзонов.

В прошлом году в семи школах Химок уже оборудовали новые и современные стоматологические кабинеты. В них зубные врачи оказывают бесплатную первичную консультацию ученикам.

Специализированные стоматологические кабинеты работают в семи поликлиниках Химкинской больницы — № 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Всего жителей округа принимают 23 работника — 17 стоматологов-терапевтов, три стоматолога-хирурга и три детских стоматолога.

Муниципальный депутат, председатель Совета медсестер округа Надежда Смирнова напомнила, что сайт Химкинской больницы полностью обновили. Он стал информативнее и модернизирован в единой концепции с главным порталом «Здоровье» и доступен по ссылке. Новый сайт предлагает полную структуру больницы, регламентирующие документы и много полезной информации для пациентов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что еще 30 стоматологий и 50 детских поликлиник региона прошли проект перезагрузки.

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