Масок и санитайзеров хватит на всех жителей Подмосковья. Их производство увеличили в разы

Из-за пандемии коронавируса нового типа одними из самых востребованных товаров у жителей Подмосковья стали медицинские макси и антисептики для рук — санитайзеры. «360» разбирался, сколько этой продукции производят в Подмосковье и будет ли в регионе ее дефицит.

В прошлом году о предприятии в Коломне толком не знали даже местные жители. Все изменилось после пандемии коронавируса, ведь основным продуктом производства являются медицинские маски.

Кроме того, на предприятии делают бахилы, шапочки, одноразовые халаты, фартуки. Но главный продукт здесь — все-таки маски. 15 тысяч за одну смену. Наибольшая часть работы приходится на конвейер, но на заключительной стадии все делают люди, вручную. Работать в условиях повышенного спроса приходится больше обычного.

Источник фото: телеканал «360»

Оператор Елена Аитова рассказала «360», что нагрузка на сотрудников предприятия сильно увеличилась, работы стало больше. Выросла и продолжительность смены — до 12 часов в день. Женщина уверена, что за это начальство выпишет им премии.

Еще полгода назад никто и представить не мог, что обычная медицинская маска станет самым востребованным товаром современности. Оборудование не подготовлено к столь высокому спросу и порой попросту не справляется с такими объемами. Но его вскоре модернизируют или же вовсе заменят.

Проблема, конечно, есть. Как с поставкой материала, так и с покупкой оборудования. В России, к сожалению, не производится автоматическое оборудование по изготовлению масок, поэтому сейчас с руководителем завода мы поговорили. Необходимую поддержку окажем и в ближайшее время проработаем вопрос об увеличении производства в два, а может, и в три раза Наталья Егорова министр инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Источник фото: телеканал «360»

В другом городе Подмосковья тоже кипит работа. В Озерах производят еще один не менее важный товар сегодняшнего дня — антисептик для рук, или же санитайзер. На это сейчас направлены силы и все сотрудники предприятия.

До кризиса производили 50 тысяч изделий в одну смену, сейчас мы работаем круглосуточно и производим в 3 смены, в каждой из них по 75 тысяч. То есть это более 200 тысяч. Увеличили в 4 раза. Пришлось остановить все другие производства, чтобы увеличить производство дезинфицирующих средств Игорь Баулин президент ООО «Эви Косметик Лаб».

Источник фото: телеканал «360»

Благодаря их усилиям в подмосковных аптеках всегда можно будет найти санитайзеры. На этом акцентировала внимание и министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Наталья Егорова.

«Проблем с дезинфекторами нет. На Московскую область нам их точно хватит. И сейчас сказал руководитель предприятия, что у Московского региона, конечно же, приоритет на закупку. Мы обеспечим в первую очередь свои аптечные сети», — отметила она.

Сколько продлится этот ажиотаж и как дальше будут развиваться события — сейчас не скажет ни один мировой эксперт. Единственный выход — подобные министерские проверки. Ведь чем четче представление дел, тем легче принимать нужные меры, если они потребуются.