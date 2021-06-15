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    15 июня 2021, 23:15

    Масочный режим в общественном транспорте Подмосковья начали проверять более 2 тысяч контролеров

    Алена Собкалова, Анастасия Сазонова

    Свыше двух тысяч контролеров вышли на маршруты общественного транспорта Подмосковья для контроля масочного режима. Они будут следить за соблюдение правил безопасности каждый день. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

    Масочный режим в общественном транспорте Подмосковья начали проверять более 2 тысяч контролеров

    В Подмосковье усилили контроль за соблюдением масочного режима. Это коснулось и объектов транспортной инфраструктуры региона. Для проверок на маршруты вышли более двух тысяч контролеров. Среди них сотрудники Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры, волонтеры и сотрудники правоохранительных органов.

    Проверки каждый день проводят в утренние и вечерние часы-пик. Инспекции проходят более чем на 120 объектах транспортной инфраструктуры Московской области. Выполнение правил проверяют на вокзалах, в аэропортах, в электричках, автобусах и такси.

    За минувшие выходные инспекторы выявили свыше 1,4 тысяч нарушений масочного режима среди пассажиров. Более 98% нарушителей после общения с контролерами надели маски или показали сертификат о прививке от СOVID-19. А свыше 20 пассажиров пришлось привлечь к административной ответственности. За отказ надеть СИЗ им выписали штраф в размере пяти тысяч рублей.

    Купить маски пассажиры могут на железнодорожных станциях и автовокзалах. Также свыше ста перевозчиков и волонтеры на местах бесплатно раздают маски всем желающим.