Масочный режим в общественном транспорте Подмосковья начали проверять более 2 тысяч контролеров

Свыше двух тысяч контролеров вышли на маршруты общественного транспорта Подмосковья для контроля масочного режима. Они будут следить за соблюдение правил безопасности каждый день. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В Подмосковье усилили контроль за соблюдением масочного режима. Это коснулось и объектов транспортной инфраструктуры региона. Для проверок на маршруты вышли более двух тысяч контролеров. Среди них сотрудники Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры, волонтеры и сотрудники правоохранительных органов.

Проверки каждый день проводят в утренние и вечерние часы-пик. Инспекции проходят более чем на 120 объектах транспортной инфраструктуры Московской области. Выполнение правил проверяют на вокзалах, в аэропортах, в электричках, автобусах и такси.

За минувшие выходные инспекторы выявили свыше 1,4 тысяч нарушений масочного режима среди пассажиров. Более 98% нарушителей после общения с контролерами надели маски или показали сертификат о прививке от СOVID-19. А свыше 20 пассажиров пришлось привлечь к административной ответственности. За отказ надеть СИЗ им выписали штраф в размере пяти тысяч рублей.

Купить маски пассажиры могут на железнодорожных станциях и автовокзалах. Также свыше ста перевозчиков и волонтеры на местах бесплатно раздают маски всем желающим.