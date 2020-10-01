01 октября 2020, 20:22
Масочный режим проверили в общественном транспорте Подольска
В Подмосковье за отсутствие маски в общественном транспорте штрафуют. Размер санкции — пять тысяч рублей. Соблюдение правил безопасности проверили в Подольске.
Инспекторы штрафуют только тех, у кого нет маски при себе. Если средство защиты имеется в сумке или в руках, оштрафовать пассажира не могут.
Для того, чтобы вас не оштрафовали на железнодорожном вокзале, в маске нужно быть уже на платформе. По статистике примерно 70% пассажиров полностью игнорируют масочный режим.
Подробности — в сюжете канала «360».