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    15 июня 2021, 10:47

    Следить за масочным режимом начали строже в Подмосковье

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Инспекторы начали строже контролировать соблюдение масочного режима в Подмосковье. Нарушения обернутся штрафами. Чтобы избежать этого, жителям напомнили о новых правилах, установленных в период с 13 по 20 июня.

    Следить за масочным режимом начали строже в Подмосковье | Изображение 1

    Власти Подмосковья ввели обязательный масочный режим в общественных местах. Постановление об этом подписал глава региона Андрей Воробьев.

    Режим ввели с 13 по 20 июня. Он подразумевает, что в здания и транспорт нельзя пускать жителей, не надевших защитную маску.

    Следить за соблюдением правил будут в магазинах, аптеках, больницах, в такси и другом транспорте, на предприятиях, в местах общего пользования многоквартирных домов.

    Какие могут быть штрафы?

    Нарушителей режима могут привлечь к административной ответственности.

    Штрафы, предусмотренные в регионе:

    • для граждан — от тысячи до 30 тысяч рублей;

    • для должностных лиц — от 10 до 50 тысяч рублей;

    • для индивидуальных предпринимателей — от 30 до 50 тысяч рублей;

    • для юридических лиц — от 100 до 300 тысяч рублей.

    Заместитель председателя правительства Подмосковья Роман Каратаев сообщил, что к рейдам привлекли дополнительные силы полиции и Росгвардии.

    Сотрудники ГИБДД будут проверять общественный транспорт и такси на соблюдение масочного режима. Это коснется самих водителей и пассажиров.

    С 15 июня в округах, близких к Москве, в утренние и вечерние часы пик организуют проверки на вокзалах, платформах для пассажиров и автобусных остановках.