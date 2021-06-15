Следить за масочным режимом начали строже в Подмосковье

Инспекторы начали строже контролировать соблюдение масочного режима в Подмосковье. Нарушения обернутся штрафами. Чтобы избежать этого, жителям напомнили о новых правилах, установленных в период с 13 по 20 июня.

Власти Подмосковья ввели обязательный масочный режим в общественных местах. Постановление об этом подписал глава региона Андрей Воробьев.

Режим ввели с 13 по 20 июня. Он подразумевает, что в здания и транспорт нельзя пускать жителей, не надевших защитную маску.

Следить за соблюдением правил будут в магазинах, аптеках, больницах, в такси и другом транспорте, на предприятиях, в местах общего пользования многоквартирных домов.

Какие могут быть штрафы?

Нарушителей режима могут привлечь к административной ответственности.

Штрафы, предусмотренные в регионе:

• для граждан — от тысячи до 30 тысяч рублей;

• для должностных лиц — от 10 до 50 тысяч рублей;

• для индивидуальных предпринимателей — от 30 до 50 тысяч рублей;

• для юридических лиц — от 100 до 300 тысяч рублей.

Заместитель председателя правительства Подмосковья Роман Каратаев сообщил, что к рейдам привлекли дополнительные силы полиции и Росгвардии.

Сотрудники ГИБДД будут проверять общественный транспорт и такси на соблюдение масочного режима. Это коснется самих водителей и пассажиров.

С 15 июня в округах, близких к Москве, в утренние и вечерние часы пик организуют проверки на вокзалах, платформах для пассажиров и автобусных остановках.