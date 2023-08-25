Подмосковье 25 августа 2023, 08:00 Масленкина рассказала о решении проблем с пробками в Подмосковье Департамент экономической политики и развития города Москвы

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Министр экономики и финансов Московской области Наталия Масленкина выступила в тематической сессии «Точки роста. Тактика развития городских агломераций» на Московском урбанистическом форуме. Она осветила о развитии региона, в том числе решении проблем с пробками.

«Когда люди тратят четыре-пять часов на дорогу до работы, это снижает качество их трудового потенциала. Мы видим перспективу в концепции „15-минутного города“, когда зоны развития и жилья, и мест предложения труда находятся вокруг крупных точек роста внутри нашей агломерации. Это та стратегия развития, которую мы считаем максимально эффективной», — сообщила Масленкина.

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Акценты концепции комплексного опережающего развития территорий Московской области сместили в сторону кластерной политики. В регионе развивают наукограды, особые экономические зоны и индустриальные парки.

За счет развития данных объектов Подмосковье получит порядка миллиона рабочих мест. Также в области развивают хордовые связи, в частности, Центральную кольцевую дорогу.

«Территория градостроительной активности в зоне влияния — 530 тысяч га под инвестиционные проекты и 225 тысяч га для создания инфраструктурных объектов. Направлениями центров экономической активности в зоне ЦКАД станут обрабатывающая промышленность, логистика, туризм и агропромышленный комплекс», — уточнили в министерстве.

Масленкина добавила, что в регионе уже есть успешный опыт ОЭЗ Дубна.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что экономика Московской области на протяжении десяти лет показывала хорошие темпы роста. Он подчеркнул, что главная задача властей — адаптация экономики к вызовам.

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