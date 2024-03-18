Подмосковье 18 марта 2024, 16:44 Масленицу встретили с конкурсами и играми в микрорайоне Шитикова в Мытищах пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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Масленичные гулянья прошли в микрорайоне Шитикова в Мытищах. Сотрудники культурно-информационного центра «Леонидовка» провели праздник с хороводами, играми и конкурсами.

Участие в проводах зимы приняли взрослые и юные жители микрорайона Шитикова. Для них подготовили творческую программу с песнями, танцами и народными забавами.

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«Приятно видеть на празднике так много людей, счастливые лица детей. На самом деле современные дети очень охотно откликаются на народные темы. Особенно если их в этом поддерживают родители», — рассказала руководитель коллектива народного танца «Волшебники» Оксана Якушева.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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