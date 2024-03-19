Подмосковье 19 марта 2024, 10:41 Масленицу в Подольске отпраздновали в трех парках и усадьбе Дубровицы Телеканал «360»

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Масленичные гуляния начались в субботу на Дворцовой площади в усадьбе Дубровицы. В воскресенье ярмарки и концерты прошли в трех парках Подольска. А главной площадкой праздника стала площадь перед Дворцом культуры «Октябрь».

Жители Подольска водили хороводы, перетягивали канаты и участвовали в народных забавах. Организаторы подготовили программы с конкурсами и выступлениями народных коллективов. Для детей работали игровые аттракционы, аквагрим, проводились мастер-классы.

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«У нас масленичная неделя заканчивается, погода нас радует: тепло, солнце. Настроение у всех позитивное», — поделился глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Все желающие на Масленице могли угоститься блинами и горячим чаем. Завершился праздник традиционным сжиганием чучела Масленицы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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