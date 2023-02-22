22 февраля 2023, 19:58
Масленицу отпраздновали в центре «Авангард» в Одинцове
Курсанты учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» в Одинцове отпраздновали Масленицу. Молодые люди поели блинов и стали участниками гуляний.
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«Сегодня мы для курсантов решили вот такое вот гуляние на плацу сделать. Так получилось, что очень холодно, это самый холодный день, наверно, в феврале, который был и будет, но тем не менее ребятам нравится», — заявила директор центра «Авангард» Дарья Борисова.
Курсанты поучаствовали в метании валенок, перетягивании каната, армрестлинге. На мероприятии были 1500 человек. Они приехали из образовательных учреждений Подмосковья на сборы по основам военной подготовки.
«Я вообще забыл, что сегодня Масленица. Я не ожидал, что „Авангард“ предоставит возможность поиграть на подобных видах конкурсов, будут раздавать блинчики», — сообщил участник гуляний Арсен Героян.
На территории центра разместили полевую кухню. Юношей угощали горячим чаем и блинами.
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Одинцово
Масленица-2023
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