Подмосковье 27 февраля 2023, 17:28 Масленицу отпраздновали в Кузьминском лесопарке в Котельниках

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Народные гулянья «Солнечная Масленица» прошли в Кузьминском лесопарке в Котельниках. Для жителей округа были организованы мастер-классы, спортивные состязания, катания на лошадях и другие активности.

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В лесопарке оборудовали фотозону и зону фуд-корта, там же работали специальные площадки от гипермаркета «Глобус» и торгового центра «Мега Белая дача». Жителей развлекали ростовые куклы, работали аттракционы с гигантскими сковородами и метанием валенок.

Творческие коллективы культурного комплекса «Котельники» показали театрализованное представление «Прощай, Масленица». Гости праздника водили хороводы, пели частушки, состязались командами в русских народных играх, мерились силой и ловкостью. Всех угощали горячим чаем с блинами.

Глава городского округа Сергей Жигалкин наградил победителей и призеров традиционного конкурса масленичных кукол «Ой, Маслена — красота!». Все участники получили дипломы и сладкие призы.

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