Подмосковье 21 февраля 2023, 11:04 Масленицу отметят в 80 парках Подмосковья в выходные

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Парки Подмосковья подготовят программу масленичных гуляний к выходным. Более чем в 80 местах 25 и 26 февраля продут концерты, мастер-классы, выставки и ярмарки. Об этом сообщили в Минкультуры региона.

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Городской парк Каширы

В городском парке Каширы 25 февраля пройдет концерт с участием фольклорных коллективов. Для гостей подготовят игры и забавы — посетители смогут залезть на потешный столб, покататься на оленях, научиться изготавливать соломенные куклы и многое другое.

Парк культуры, спорта и отдыха в Одинцове

Здесь гости смогут принять участие в мастер-классах по росписи деревянных игрушек и матрешек. Его проведет главный художник «Хохломской росписи».

Наташинский парк в Люберцах

Конкурсы и игры пройдут 28 февраля в Наташинском парке в Люберцах. Гости смогут поучаствовать в чемпионате по поеданию блинов и научиться расписывать чашки. Мастер-класс проведет главный художник «Гжельского фарфорового завода».

Парк «Елочки» в Домодедове

Для гостей этого парка откроют тематические фотозоны, ярмарку и блинные дворики. Они смогут поучаствовать в забавах на катке и акции «Частушку за сушку», а также посмотреть спектакль «Веселый балаганчик».

«Скитские пруды» в Сергиевом Посаде

Народное гуляние «Масленица Наша» пройдет в парке «Скитские Пруды». Там проведут богатырские забавы, хороводы, а также выступит фольклорный ансамбль «Перепляс». Для гостей будет работать интерактивная локация «Блинный кейтеринг».

Другие парки

Гуляния также проведут в парке культуры в Солнечногорске. Там пройдет карнавал со стилизованным оркестром скоморохов, а также выступит казачий ансамбль «Русская Воля».

Разные активности подготовят в Дулевском парке в Орехово-Зуеве, детском городке «Сказочный» в Красногорске, центральном парке культуры и отдыха в Пушкино и парке «Сестрорецкий» в Клину.

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