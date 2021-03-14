Подмосковье весело и с размахом проводило Масленицу-2021

Масленичные мероприятия прошли во всех округах Московской области. Праздники организовали в парках, скверах, домах культуры, областных музеях, на площадях и улицах в рамках губернаторского проекта Зима в Подмосковье.

Самая большая Масленица региона прошла в деревне Захарово Одинцовского городского округа.

Днем на железнодорожную станцию прибыл Масленичный поезд.Пассажиры стали гостями специальной праздничной программы с выступлениями музыкантов и артистов и попробовали вкусные блины прямо во время поездки.

При этом на Пушкинской поляне весь день проходили народные гуляния. Для гостей там работали 20 тематических площадок, которые могли заинтересовать посетителей всех возрастов, а также развернули гастрономическую ярмарку. Там представили продукция более 70 производителей не только из Подмосковья, но и из других регионов России. Гости смогли закупиться разнообразной мясной и молочной продукцией, птицей, дичью, ремесленным хлебом, чаем и травами, традиционными русскими специями, соленьями, домашней кулинарией, самодельными лапшой и пельменями, крафтовыми напитками, а также дикой рыбой.

Кроме того, на празднике выступили ансамбли «Славяне» и «Россияне», дуэт «Братья Бондаренко», певец Александр Варнаев, балет «Живая планета», фолк-группа «После одиннадцати».

Хедлайнером музыкальной части программы стала народная артистка России Надежда Бабкина и ансамбль «Русская песня». На поляне также установили лагерь русской дружины, деревянные качели, ярмарочный столб, замок-лабиринт для детей и огромный самовар. Гости могли поиграть, а также изготовить собственными руками сувениры и обереги для дома.

Другие широкие празднования Масленицы прошли в парках Победы в Талдоме, «Сестрорецкий» в Клину, 30-летия Победы в Орехово-Зуеве, «Елочки» в Домодедове, «Скитские пруды» в Сергиевом Посаде, на набережной о. Сенеж в Солнечногорске, площадях Советская в Дмитрове и у ДК «Подмосковье» в Красногорске.