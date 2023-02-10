Подмосковье 10 февраля 2023, 17:24 Масленица с конкурсом блинопеков и уникальными призами за эстафеты пройдет в Клину 26 февраля

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Жители Клина смогут выиграть живого петуха за покорение ледяного столба на Масленице. Эти и другие развлечения, включая конкурс блинопеков и сжигание чучела, пройдут в парке «Сестрорецкий» 26 февраля.

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Гостей парка «Сестрорецкий» ждут народные потехи, забавы, выступления фольклорных ансамблей, ярмарка и многочисленные конкурсы с призами и подарками. Например, первый покоритель ледяного столба сможет выиграть настоящего живого петуха от клинского фермера.

Конечно, на Масленице будет, где подкрепиться. Выпечка, горячий чай и другие угощения будут представлены на фудкорте. Частью праздника станет и традиционный конкурс блинопеков. Участникам за 30 минут нужно будет испечь максимальное количество масленичных символов. В подарок победителю — килограмм красной икры и электроблинница.

Для детей проведут солнечную эстафету «Блинный дартс», покажут интерактивное музыкальное представление «Сказка о живом огне».

Завершится праздничное мероприятие традиционным сжиганием чучела.

«25 февраля масленичные гуляния пройдут в Высоковске и на территориях сельских поселений. А 26 февраля встретим весну в парке „Сестрорецкий“ по всем традициям», — говорит глава Клина Алена Сокольская. Она добавила, что Масленицу проведут в 18 населенных пунктах округа.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что с помощью сайта welcome.mosreg.ru можно узнать новости о любых культурных событиях, которые проводятся в Подмосковье. Сейчас там можно найти много масленичных мероприятий, включая необычные.