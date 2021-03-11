Масленичный поезд с блинами и артистами запустят в Подмосковье 14 марта

Масленичный поезд, в котором всех пассажиров угостят блинами, будет курсировать в Подмосковье 14 марта. Он отправится с Белорусского вокзала и доедет до деревни Захарово. Внутри выступят артисты и музыканты.

Поезд отправится с Белорусского вокзала в 10:30. Это подчеркнули в Центральной пригородной пассажирской компании.

Конечной точкой маршрута будет станция Захарово. Именно там, в деревне Одинцовского округа, организуют самую масштабную в Подмосковье Масленицу.

В ЦППК отметили, что Масленичным поездом станет фирменный экспресс 6401, курсирующий из Москвы до Звенигорода. Лишь на день, 14 марта, его трансформируют под праздник.

Хаски, ярмарки, фаер-шоу на Масленицу

Захарово стало одной из центральных площадок. Уже 14 марта в деревне выступит народная артистка России Надежда Бабкина. К жителям приедут ансамбли и балет. Все пройдет на поляне музея-заповедника Пушкина.

Здесь же, в Захарове, развернут гастрономическую ярмарку. Свою продукцию привезут более 40 фермеров из Подмосковья и других уголков России.

Масштабные гулянья пройдут по всему Подмосковью. Добраться до праздничных площадок можно будет на поездах ЦППК.

С 11 по 14 марта в Звенигороде организуют гастрономический и фольклорный фестиваль. Туда можно попасть, сев в электричку на Белорусском вокзале. Дорога до Звенигорода займет менее 1,5 часа.

В парке «Раздолье» Одинцовского округа на 13 марта подготовили детскую Масленицу с ярмаркой народных промыслов, катанием на хаски, лошадях, мастер-классами, театральной постановкой и интерактивными программами. Добраться можно за 30 минут на электричке с Белорусского вокзала до станции Раздоры.

Фаер-шоу, фотозоны, хороводы, детскую анимацию, концерт, игры — все это будет 14 марта в Серпухове. Программа начнется в 13:00 на площади Ленина. Добраться можно будет за 1 час 40 минут на фирменном экспрессе с Курского вокзала.

В Дмитрове гулянья начнутся в 12:00 на Советской площади. Для гостей подготовят мастер-классы, катания на санях и печке, а еще гигантский самовар. Доехать можно с Савеловского вокзала за 1,5 часа.

В Коломне, на площади около музейной фабрики пастилы, будет блинная ярмарка. С Казанского вокзала экспресс доедет всего за 1 час 34 минуты.