Масленичные гулянья в Дубне впервые прошли на двух берегах

Зима не хочет отступать, но жителям Дубны не помешали отпраздновать Масленицу ни мокрый снег, ни ветер. На праздничные гулянья в Парке семейного отдыха собрались сотни жителей.

Для гостей праздника подготовили концертную программу. Первыми на сцену вышли артисты московского казачьего ансамбля «Борода Folk». Жители Дубны и сами были готовы задать жару.

В традиционных народных забавах участвовали семьями. Сергей Соловьев пришел на гулянья вместе с дочкой Софией, они отметились во всех конкурсах.

«Масленица отлично проходит, приняли участие в мастер-классах, потолкались подушками, поели ваты сладкой. В общем, повеселились максимально!» — поделился он своими впечатлениями.

Дубненцы старались изо всех сил, чтобы зима отступила: тянули канат, бились подушками, пилили бревна. Особенно ожесточенной была борьба в последнем конкурсе: сначала за пилу взялись мужчины, а потом их жены. Впервые масленичные гулянья масштабно прошли и на правом, и на левом берегах. На площадках было шумно, весело и многолюдно. Кажется, что проводить зиму пришла вся Дубна.

Мероприятие посетил и глава городского округа Сергей Куликов.

«Хочется праздника. Сегодня и Масленица, и Прощеное воскресенье. Здорово, что мы смогли собраться здесь, сначала на Большой волге. Масленицу будем сжигать. Красивое мероприятие, детишки радуются, ну и дальше пойдем на площадь Космонавтов. Проводы зимы — у нас приходит весна», — сказал Куликов.

Глава Дубны с утра успел напечь блинов для всей семьи по маминому рецепту.

Вкусно было и участникам конкурса по поеданию блинов. На четверых — целый поднос угощений. Результаты битвы поразили организаторов. Они признались, что побиты рекорды прошлого года. Если тогда участники смогли съесть максимум четыре блина за минуту, то в этот раз абсолютный чемпион проглотил восемь. Победителем конкурса стал Артем Бражников. Он рассказал, что специально не готовился и принял участие в нем случайно. Первый блин зашел легко, потом было потяжелее, но блины были вкусные, и ему понравилось.

Мероприятие завершилось огненным шоу. Когда стало жарко всем, подожгли и Масленицу. Она загорелась быстро, горела ярко. Дубна проводила зиму и готова встречать весну.

В Подмосковье по случаю Масленицы организовали около 70 мероприятий.