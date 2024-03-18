Подмосковье 18 марта 2024, 09:48 Масленичные гулянья с мастер-классами и огненным шоу прошли в парке имени Толстого в Химках Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Главной площадкой масленичных гуляний в Химках стал парк имени Толстого. Гости поучаствовали в мастер-классах, увидели огненное шоу и угостились блинами с чаем, а кульминаций праздника стало сжигание чучела Масленицы.

Жителей с праздником поздравил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин. Он вместе с шеф-поваром приготовил блины, которыми угостил посетителей парка.

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«Сегодня мы провожаем зиму и встречаем весну. По традиции празднуем Масленицу здесь — в парке Толстого. Вкусные блины, угощения, конкурсы — мы сделали все для того, чтобы праздник прошел интересно и ярко. В этот день хочу пожелать счастья, любви, благополучия и добра», — сказал Дмитрий Волошин.

Пресс-служба администрации г.о. Химки

Также с поздравлениями к жителям обратились муниципальные депутаты и благочинный церквей городского округа Химки, протоиерей Артемий Гранкин.

В парке работали интерактивные площадки. Участники клуба «Активное долголетие» угостили жителей вареньем, а самые маленькие поучаствовали в анимационной программе с тематическими мастер-классами.

Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки

Масленичные гулянья также прошли в парках Подрезково, Дубки, имени Величко и «Экоберег», деревнях Рузино и Лунево.

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