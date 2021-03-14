Масленичные гулянья прошли в Сергиевом Посаде. Чучело сожгли из огнемета

В подмосковном Сергиевом Посаде чучело Масленицы сожгли из огнемета. Зиму там проводили шествием ряженых.

Чучело Масленицы доживает свои последние минуты. Скоморохи, черти и другие сказочные персонажи несут ее на верную погибель. На улице по-весеннему тепло, и румянец скоморохам приходится подрисовывать помадой.

Пять сотен ряженых пересекают парк «Скитские пруды» в Сергиевом Посаде, чтобы водрузить чучело в гору снега. Возглавляет шествие и задает темп оркестр африканских барабанщиков — их мелодии помогут прогнать засидевшуюся зиму.

Перед таким шумным и интернациональным масленичным паровозом расступаются все гости. В этом году парк решили разделить на семь тематических зон — в соответствии с традициями каждого дня праздничной недели. Угощают везде, конечно же, блинами. А после, чтобы растрясти съеденное, начинают кружить зрителей в хороводе.

В парке сыро, поэтому платье чучела пропитывают керосином и оставляют на горе ждать своего часа.

А у ее подножия парни пробуют себя в традиционной забаве — покоряют масленичный столб. Другим по душе джентльменский бой подушками.

У подножия снежной горы уже собрались зрители. Перед сожжением — короткое файер-шоу, и вот чучело окружают фонтанами фейерверка и подносят к нему огненный пистолет.

Обгоревший каркас куклы закидывают снежками, через несколько минут от конструкции остаются только щепки. Остается надеяться, что весна придет в Подмосковье так же стремительно.