Масленичные гулянья прошли в Рузе. Гости стреляли в тире и сражались на мечах

В Рузе на стадионе «Урожай» в размахом отметили Масленицу. Помимо песен, плясок и хороводов, все желающие могли проверить свою меткость в тире и принять участие в историческом ристалище.

Жителю Рузы Денису Комарову выстрелы в тире подарили не только праздничные эмоции, но и напомнили службу в армии.

«Прекрасно, что у нас в городе проводят такие праздники, как Масленица. Есть возможность пострелять, вспомнить армейскую молодость, вспомнить, как это было раньше», — рассказал молодой человек.

Показать молодецкую удаль можно было и на историческом ристалище: бои на «мягких» тренировочных мечах принесли уйму удовольствия как взрослым, так и детям. На «поле боя» вышел и глава Рузского округа Николай Пархоменко. Он проявил себя не только суровым воином, но и отличным поваром: испек блины и раздавал их всем посетителям праздника.

«Народ очень соскучился по активностям, по друг другу даже можно сказать. И сегодня — отличный повод провести это время здесь: с любимыми, близкими, с семьей. У нас здесь огромное количество активностей: народу довольно прилично, настроение потрясающее», — сказал глава Рузского округа.

На празднике в Рузе были традиционные лазания на столб и сжигание чучела Масленицы. Кроме того, на празднике провели уйму творческих и спортивных конкурсов, например, соревнования по армрестлингу и поднятию гири.