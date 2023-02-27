Подмосковье 27 февраля 2023, 11:48 Масленичные гулянья прошли в парке усадьбы Кривякино в Воскресенске

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Парк усадьбы Кривякино в Воскресенске вновь стал центральной площадкой масленичных гуляний. Праздник прошел при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области.

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Жители Воскресенска провожали зиму с хороводами, конкурсами и народными забавами. Временно исполняющий полномочия главы городского округа Воскресенск Алексей Малкин побывал на празднике вместе с дочкой.

Для гостей праздника работала ярмарка, были организованы игры, театрализованное представление, огненное шоу, можно было прокатиться на собачьей упряжке.

В конце народных гуляний сожгли чучело Масленицы. Эта традиция символизирует переход от зимних холодов к весне.

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