Подмосковье 12 марта 2024, 14:40 Масленичные гулянья пройдут в парках Химок на этой неделе Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Масленичная неделя стартовала в Химках. Жители округа смогут принять участие в анимационных и спортивных программах, а также посетят различные концерты в парках округа.

Масленичные гулянья в парке Толстого пройдут 17 марта с 13:00 до 16:00. Организаторы обустроят интерактивную площадку и зону мастер-классов, также будет работать выставка-конкурс школьных маслениц. Гостей угостят блинами, испеченными по народным рецептам.

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«Главной площадкой гуляний традиционно станет парк имени Толстого, где проведут ярмарку, мастер-классы, конкурсы, всех гостей будут угощать блинами. Кульминацией станет традиционное сожжение Масленицы», — рассказал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки

Праздничные программы пройдут в парках Подрезково, имени Величко, «Дубки», «Экоберег», а также в деревнях Лунево и Рузино.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая обновляется ежедневно.

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