25 февраля 2023, 23:05
Масленичные гуляния в старославянском стиле прошли в Сергиевом Посаде
Гуляния в честь Масленицы состоялись с Сергиевом Посаде. Мероприятие прошло в старославянском стиле. Организатором выступил музей живой северной архаики «Новое Старое» в селе Воздвиженское.
Реклама
«Отличие нашей Масленицы в том, что мы стараемся объединять людей через созидательный труд. Знакомим гостей с исконно русскими традициями, которыми жили наши предки на ранних исторических этапах, даем попробовать себя в ремесленном деле», — заявил глава творческого объединения Руслан Беляков.
Гостям старославянской Масленицы рассказали о традициях праздника, его истории и смысле.
«Мы не первый год приезжаем на Масленицу в село Воздвиженское. Нравится то, что здесь развеивают многие мифы вокруг праздника и стараются его провести именно так, как это было в далеком прошлом», — сообщила участница мероприятия Кристина.
Начался праздник с большого хоровода и забав. Также каждый желающий мог попробовать себя в кузнечном, плотницком и гончарном деле. Женщины вставали у костра, брали в руки сковородки и сами готовили блины. Угощали не только своих родных, но и других гостей.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Реклама
Реклама