Подмосковье 25 февраля 2023, 23:05 Масленичные гуляния в старославянском стиле прошли в Сергиевом Посаде

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Гуляния в честь Масленицы состоялись с Сергиевом Посаде. Мероприятие прошло в старославянском стиле. Организатором выступил музей живой северной архаики «Новое Старое» в селе Воздвиженское.

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«Отличие нашей Масленицы в том, что мы стараемся объединять людей через созидательный труд. Знакомим гостей с исконно русскими традициями, которыми жили наши предки на ранних исторических этапах, даем попробовать себя в ремесленном деле», — заявил глава творческого объединения Руслан Беляков.

Гостям старославянской Масленицы рассказали о традициях праздника, его истории и смысле.

«Мы не первый год приезжаем на Масленицу в село Воздвиженское. Нравится то, что здесь развеивают многие мифы вокруг праздника и стараются его провести именно так, как это было в далеком прошлом», — сообщила участница мероприятия Кристина.

Начался праздник с большого хоровода и забав. Также каждый желающий мог попробовать себя в кузнечном, плотницком и гончарном деле. Женщины вставали у костра, брали в руки сковородки и сами готовили блины. Угощали не только своих родных, но и других гостей.

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