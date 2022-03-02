Масленичные гуляния устроили в Чехове

Масленичные гуляния провели для жителей городского округа Чехов. Гостям праздника предлагали поучаствовать в конкурсах, покататься на верблюдах и отведать блины.

Гуляния устроили у стен монастыря Вознесенская Давидова пустынь. Там провели конкурсы по пилке бревен, рубке дров, снежные забавы, дартс, торговлю ручными изделиями и организовали катания на лошадях. Одной из фишек праздника стало катание на верблюде Эмире.

«Все приходят сюда как только закончится в монастыре служба. Здесь мероприятие отличается от любой другой Масленицы, которая проходит в Прощенное Воскресенье. Тут как будто все вокруг друзья и родственники, со всеми приятно встретиться пообщаться», — подчеркнула начальник отдела по развитию культуры городского округа Чехов Наталья Поляшова.

Не обошлось и без главного атрибута Масленицы — монастырских блинов. В этом году удалось испечь сразу 12 тысяч штук.

«Каждый год у нас проходят большие мероприятия, такие как Масленица. Они всегда веселые забавные, сюда приезжает много народу, блинов много — более 12 тысяч. Конечно, все едят — веселятся», — рассказала волонтер Вознесенской Давидовой пустыни Анастасия Таничева.

Зиму 2022 года будут провожать 5 и 6 марта на 16 площадках Чехова, а также в селах и деревнях городского округа. Главным местом проведения праздника станет чеховский городской парк, где сожгут Масленицу — древний русский символ уходящих холодов.