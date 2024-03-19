Подмосковье 19 марта 2024, 11:25 Масленичные гуляния с конкурсами и мастер-классами прошли в парке имени Воробьева в Луховицах Телеканал «360»

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Масленицу отпраздновали на площади перед районным Дворцом культуры «Старт» в парке имени Воробьева в Луховицах. Гостей ждали задорные песни, мастер-классы, эстафеты, игры и хороводы.

Помогли провести масленичную программу в парке волонтеры-организаторы.

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«Участвовать в празднике и видеть счастливые лица людей — это удовольствие: ты приносишь людям пользу, видишь, как они счастливы и как приходит весна», — поделилась волонтер Масленицы, ученица школы № 2 Полина Шестакова.

Гостей праздника угощали блинами с чаем.

«В этом году мы в Луховицах как никогда ждали весну. Мы прошли очень непростую зиму — суровую. Масленица — это символ прихода весны. Поэтому народ пришел, соскучился по солнышку», — отметил глава городского округа Луховицы Сергей Тимохин.

Настоящий аншлаг в парке собрало традиционное сжигание чучела Масленицы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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