Масленичные гулянья прошли в Зарайске

Жители городского округа Зарайск вышли на масленичные гуляния, чтобы попрощаться с зимой. Взрослые и дети принимали участие в различных конкурсах с обязательными призами. Все собравшиеся поздравляли друг друга с наступившим праздником.

Конец масленичной недели не может обойтись без угощения. Собравшимся предлагали горячий шашлык, обжигающий плов и конечно блины.

Глава городского округа Виктор Петрущенко угощал жителей блинами собственного приготовления.

«Мне больше всего нравятся блины с вареньем, а кому-то с икрой, кому-то со сметаной. Я сам пеку два раза в год. Думаю сейчас будут вкусные я вас угощу», — пообещал он.

Встречали весну в Зарайске широко. Жители водили хороводы, пели песни и радовались особенно яркому солнечному дню.