Подмосковье 26 февраля 2023, 16:24 Масленичные гуляния прошли в Лосино-Петровском

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Жители Лосино-Петровского проводили зиму. На масленичные гуляния они пришли целыми семьями. Каждый рассказал про свои традиции.

«Блины. Соблюдаем все. К теще в среду ходили. В пятницу ответный визит. И вот в воскресенье пришли на последнюю Масленицу, посмотрим, как чучело сжигать будут», — рассказал местный житель Александр Белицкий.

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«Мы печем блины. Много блинов на всех, на соседей тоже обязательно. Гуляем, снеговика лепим», — рассказала о своих традициях Олеся Кавецкая.

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Снеговиков лепили все гости. Этому способствовала погода, снег был липким. Также жителей Лосино-Петровского ждали театрализованное масленичное представление, угощение разнообразными горячими блинами с чаем, развлечения и забавы, игры и викторины для детей, хороводы, концертная программа, которую подарили гостям как самодеятельные коллективы, так и профессиональные.

«Что может быть дороже для русского человека, чем русская песня, русская душа, доброта, верность Родине и любовь к Родине? Любите, дорожите, будьте верны всегда Родине своей», — попросила участница коллектива «Русь» Нина Малашина.

Более тысячи жителей посетили масленичные гуляния в Лосино-Петровском. Основные празднования организовали в парках округа. Везде было выделено место под выпечку блинов и подготовлено несколько площадок для игр и развлечений.

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