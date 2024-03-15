Подмосковье 15 марта 2024, 21:47 Масленичные гуляния прошли в Кузьминском лесопарке в Котельниках Медиасток.рф

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В Кузьминском парке весело отметили Масленицу. Участники мероприятия посостязались в перетягивании каната, метании валенок, а также попробовали блины.

Блины готовили прямо в парке, а сотрудники местной библиотеки раздавали их всем желающим. Особые мини-блинчики испекли для самых маленьких гостей праздника, а блины из гречишной муки стали призами за правильные ответы в викторине.

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Для всех присутствующих провели мастер-классы по росписи масленичной тарелки и выставку-конкурс кукол. В этом году условия конкурса ограничивали размер кукол полутора метрами, чтобы избежать прошлогодних ситуаций с куклами выше двух метров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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