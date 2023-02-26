Подмосковье 26 февраля 2023, 12:34 Масленичные гуляния прошли в Хотькове

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В парке «Покровский» в Хотькове в Сергиевом Посаде прошли гуляния, посвященные Масленице. В этом году организаторы сделали акцент на народных традициях.

«Народные традиции — это то, на чем стоит наша страна. Потому что сейчас важна российская духовная оборона, которую мы держим у нас в Подмосковье — душе России», — сообщила руководитель культурного центра «Елизавета Мамонтова» Мария Дайн.

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Перед гостями праздника выступили фольклорный ансамбль «Хотьковские затеи», коллектив «Родные узоры» и артисты Театра юного зрителя Галины Жигуновой.

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Также гости могли попробовать свои силы в шапочных и кулачных боях. Самые смелые штурмовали масленичный столб.

«Гуляния в Хотькове — это всегда интересно, весело и очень вкусно!» — заявил глава Сергиева Посада Михаил Токарев.

Праздник закончился шествием ряженых и сжиганием куклы Маслены.

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