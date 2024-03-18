Подмосковье 18 марта 2024, 16:15 Масленичные гуляния прошли на набережной озера Сенеж в Солнечногорске пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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В Солнечногорске на набережной озера Сенеж прошли масленичные гуляния. Гости праздника приняли участие в обширной культурной программе с народными развлечениями и традиционным угощением.

На празднике выступили творческие коллективы города, силовые шоу, фолк-группы и знаменитая артистка России Марина Девятова. Театр «Черный квадрат» представил пантомиму «Дремушки», а ходулисты и скоморохи развлекали зрителей.

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Глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков подчеркнул, что Масленицу в их округе всегда отмечают с большим размахом, проводя мероприятия во всех районах.

Клуб исторической реконструкции «Барс» показал древнеславянское и скандинавское оружие, доспехи и одежду, а также устроил фотосессию в образе воина. Гости прокатились на лошадях и оленях, а также покорили шестиметровый столб.

На площадках от Молодежного центра «Возрождение» проходили конкурсы и соревнования. В завершение праздника сожгли чучело Масленицы под огненным шоу.

пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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