18 марта 2024, 16:15
Масленичные гуляния прошли на набережной озера Сенеж в Солнечногорске
В Солнечногорске на набережной озера Сенеж прошли масленичные гуляния. Гости праздника приняли участие в обширной культурной программе с народными развлечениями и традиционным угощением.
На празднике выступили творческие коллективы города, силовые шоу, фолк-группы и знаменитая артистка России Марина Девятова. Театр «Черный квадрат» представил пантомиму «Дремушки», а ходулисты и скоморохи развлекали зрителей.
Реклама
Глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков подчеркнул, что Масленицу в их округе всегда отмечают с большим размахом, проводя мероприятия во всех районах.
Клуб исторической реконструкции «Барс» показал древнеславянское и скандинавское оружие, доспехи и одежду, а также устроил фотосессию в образе воина. Гости прокатились на лошадях и оленях, а также покорили шестиметровый столб.
На площадках от Молодежного центра «Возрождение» проходили конкурсы и соревнования. В завершение праздника сожгли чучело Масленицы под огненным шоу.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Праздники
Солнечногорск
Масленица
Реклама
Реклама