05 марта 2024, 10:41
Масленичное чаепитие и кулинарные мастерские пройдут в парке в Талдоме 17 марта
Жителей и гостей Московской области приглашают на празднование Масленицы в парк в Талдоме 17 марта. В этот день всех посетителей будут ждать угощения и народные забавы.
В парке состоится масленичное чаепитие, гастрономический конкурс, а также кулинарная мастерская. На территории также организуют торговую зону и выставку-продажу, где каждый желающий сможет приобрести ремесленные изделия, сувениры и многое другое.
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Запланирована и развлекательная программа: огненное шоу, концерт, игры и забавы. Для юных посетителей организуют катание на пони. Все интерактивные мероприятия пройдут с 11:00 до 16:00.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.
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Талдом
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