Подмосковье 13 марта 2024, 16:32 Масленичная ярмарка прошла на базе школы «Флагман» в городском округе Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Масленичную ярмарку провели на территории школы «Флагман» в Химках. Старт праздничной неделе дали депутаты Евгений Иноземцев и Артур Каримов.

Для гостей подготовили насыщенную и увлекательную программу с конкурсами и играми. Посетители смогли насладиться блинами с различными начинками и сладостями. Отдельное внимание уделили истории и традициям Масленицы.

Пресс-служба администрации г.о. Химки

В рамках масленичной недели в школах Химок также проходит «Неделя добрых дел» инициированная волонтерами и учениками при поддержке губернатора Московской области. К акции присоединились все образовательные учреждения города. Ученикам предложат мастер-классы по приготовлению блинов от участников клуба «Активное долголетие».

Также в округе запланировано множество мероприятий, центральной площадкой которых станет парк имени Толстого. Главные гуляния состоятся 17 марта с 13:00 до 16:00. В парке развернут интерактивные площадки с мастер-классами и конкурсами. Посетители смогут отведать блины, приготовленные по традиционным рецептам, а в заключение праздника состоится обряд сожжения чучела Масленицы.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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