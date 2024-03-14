Подмосковье 14 марта 2024, 14:45 Масленичная ярмарка открылась на Советской площади в Солнечногорске пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

Читать 360tv в

На Советской площади в Солнечногорске стартовала масленичная ярмарка. На ней выставлены разнообразные товары из различных регионов России и Беларуси. Вся продукция прошла необходимую сертификацию и ветеринарный контроль.

Ярмарка расположена в 30 павильонах. На ней представлена мясная, молочная, рыбная продукция, сухофрукты, одежда, головные уборы, постельное белье, моющие средства, уходовая косметика и многое другое.

Реклама

«Цены на ярмарке ниже среднерыночных. Строго отслеживается качество продовольственных изделий и санитарные условия, в которых они хранятся», — прокомментировал заместитель главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

Ярмарка работает до 17 марта с 9:00 до 18:00.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день. Сейчас там можно найти масленичные развлечения, которые проходят в каждом городе.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».