14 марта 2024, 14:45
Масленичная ярмарка открылась на Советской площади в Солнечногорске
На Советской площади в Солнечногорске стартовала масленичная ярмарка. На ней выставлены разнообразные товары из различных регионов России и Беларуси. Вся продукция прошла необходимую сертификацию и ветеринарный контроль.
Ярмарка расположена в 30 павильонах. На ней представлена мясная, молочная, рыбная продукция, сухофрукты, одежда, головные уборы, постельное белье, моющие средства, уходовая косметика и многое другое.
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«Цены на ярмарке ниже среднерыночных. Строго отслеживается качество продовольственных изделий и санитарные условия, в которых они хранятся», — прокомментировал заместитель главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.
Ярмарка работает до 17 марта с 9:00 до 18:00.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день. Сейчас там можно найти масленичные развлечения, которые проходят в каждом городе.
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