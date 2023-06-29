Подмосковье 29 июня 2023, 11:48 Маскировочные сети из невидимого для тепловизоров материала начали изготавливать в Истре

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Невидимые для тепловизоров маскировочные сети начали изготавливать в Истре. Для этого используется современный материал — спанбонд.

Спанбонд хорошо удерживает тепло и пропускает солнечный свет. На этот материал сейчас большой спрос, поэтому получить спанбонд очень сложно. Несмотря на это, в Истре делают из него маскировочные сети.

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«Сначала мы думали плести сети из подручных материалов, чтобы это было быстрее и доступнее, но затем <…> мы узнали о таком материале, как спанбонд. Это новый материал. Он более безопасен и отвечает требованиям Министерства обороны», — рассказала волонтер Елизавета Макеева.

Изготовление маскировочных сетей — трудоемкий процесс. Плетут по схемам, которые не смогут считать дроны противника.

«Это аналогия паучков или пучков травы. Это специально для того, чтобы скрасить геометрические фигуры, геометрический рисунок вот этой технологии», — рассказала Елизавета.

Маскировочные сети в зоне СВО применяют по-разному: для защиты самих бойцов, для сокрытия военной техники или командных пунктов.

Активисты обучают всех, кто готов присоединиться. Прийти и начать плести сети вы можете по адресу: улица Юбилейная, дом № 17.

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