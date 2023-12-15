Подмосковье 15 декабря 2023, 15:55 Маскировочные сети и стройматериалы отправили из Солнечногорска в зону СВО Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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Новую партию гуманитарной помощи собрали в Солнечногорске для бойцов специальной военной операции. На передовую отправили маскировочные сети, газовые плиты, шуруповерты, сверла, генератор, спутниковую тарелку и многое другое.

Гуманитарную помощь собрали совместно с администрацией Солнечногорска, производствами и предпринимателями округа, родственниками бойцов.

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«Благодарю жителей округа, которые неоднократно участвуют в сборе гумпомощи нашим бойцам. Мы проявляем заботу и оказываем поддержку не только мобилизованным, но и их семьям. Так, супругам либо родителям участников специальной военной операции из числа инвалидов оказывается бесплатное соцобслуживание на дому», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

Напомним, что по вопросам заключения контракта с Минобороны можно обратиться в военкомат Солнечногорска. Контактный телефон: 8 495 994-06-60. Также работает областной центр отбора на контрактную службу. Горячая линия 8 (495) 990-77-77.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о работе фонда «Защитники Отечества» в регионе, которые поддерживает семьи участников спецоперации.

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