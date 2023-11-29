Подмосковье 29 ноября 2023, 08:54 Маскировочную сеть для самолета изготовят по просьбе бойцов СВО в Серебряных Прудах Телеканал «360»

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Волонтеры в Серебряных Прудах шьют тактические носилки, эвакуационные стропы и постельное белье для госпиталей, льют окопные свечи и плетут маскировочные сети. Недавно в работу взяли заказ от бойцов СВО по изготовлению маскировочной сети для военного самолета.

Центр «Своих не бросаем» в городском округе Серебряные Пруды открылся в феврале 2023 года. Там шьют маскировочные накидки, дождевики, футболки, стропы, термобелье и носилки. За время работы только маскировочных сетей сплели 12 тысяч квадратных метров.

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Сейчас женщины трудятся над спецзаказом. Нужно сделать маскировочную сеть для военного самолета. Чтобы работала шла быстрее, местные умельцы изобрели станок, который за считанные секунды режет ткань на лоскуты.

«Многие хотят быть причастны к общей победе, которая в том числе ваяется и благодаря данному волонтерскому центру», — сказал глава городского округа Серебряные Пруды Олег Павлихин.

Работа не прекращается даже в выходные. За швейные машинки сели учителя, школьники и пенсионеры. Каждому бойцу СВО, кто приезжает в отпуск, волонтеры предоставляют наборы изготовленной ими продукции.

Волонтеры центра сейчас стали шить еще и постельное белье для госпиталей. Также совместно с медучреждениями собирают лекарственные наборы для солдат.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с участниками специальной военной операции. Он наградил бойцов подразделения «Барс» из разных уголков региона медалями «За храбрость» II степени.

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