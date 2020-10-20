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    20 октября 2020, 22:06

    Маски по пять рублей продают в Подмосковье. Чем они отличаются от дорогих?

    Анастасия Максимовских, Елена Кононова, Оксана Кононенко

    В автобусах, в аптеках — чуть ли не на каждом углу в городах Подмосковья продают маски за пять рублей. А мы ведь еще помним, сколько они стоили весной. Вдруг производители стали использовать дешевые материалы, которые снижают защитные свойства? Насколько эффективны маски за «пятак» и откуда такие цены — узнавала корреспондент «360».
    Маски по пять рублей продают в Подмосковье. Чем они отличаются от дорогих?

    Проверяем у экспертов

    Маска за пять рублей отправилась на проверку к врачу-инфекционисту.

    «Это такая же медицинская маска, которой мы пользуемся в медицинских учреждениях. Это барьерная защита. Безусловно, на 100% она не защитит, но по возможности предотвратит контакт с вирусом», — отметила врач-инфекционист Ирина Пикалова.

    Маски по пять рублей продают в Подмосковье. Чем они отличаются от дорогих? | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    Врач добавила, что носить средства защиты необходимо, ведь «чем больше мы будем носить масок, тем более мы будем защищены».

    Также специалист заверила, что осложнений из-за нехватки кислорода, когда вы в маске, быть не может.

    «Каких — то отдаленных последствий — в виде гипоксии, кислородного голодания мы не испытываем, и быть их, в принципе, не может. Поэтому, это, конечно, миф», — сказала врач-инфекционист Ирина Пикалова.

    А что там у соседей?

    Чтобы убедить жителей носить маски, приведем неутешительный пример одной из высокоразвитых стран, а именно — Швеции. Принципиальное отличием их эпидемиологической стратегии — отрицание рекомендаций по ношению масок. Аргументировали там это так — маска дает ложное чувство безопасности. К чему же пришла Швеция в итоге?

    Маски по пять рублей продают в Подмосковье. Чем они отличаются от дорогих? | Изображение 2
    Источник фото: телеканал «360»

    В мировом научном сообществе уже провели сравнительный анализ по итогам «первой» волны. Швеция и США — единственные страны «первого мира», которые не смогли взять эпидемию под контроль. Главный идеолог «шведского эксперимента» Андерс Тегнелл считает, что его политика верна. Тем временем, всего за полгода в стране умерло рекордное количество людей за последние 150 лет.

    С нашими масками — все ОК

    Возвращаясь к подмосковным маскам и низким ценам на них — с масками на самом деле все в порядке. Невысокая стоимость обусловлена тем, что с весны количество производителей выросло в несколько раз.

    Маски по пять рублей продают в Подмосковье. Чем они отличаются от дорогих? | Изображение 3
    Источник фото: телеканал «360»

    Если в мае их было шесть, то сейчас уже 18. Выпускается более двух с половиной миллионов масок в день. Нет дефицита — нет высокой цены.