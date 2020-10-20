Маски по пять рублей продают в Подмосковье. Чем они отличаются от дорогих?

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Маска за пять рублей отправилась на проверку к врачу-инфекционисту.

«Это такая же медицинская маска, которой мы пользуемся в медицинских учреждениях. Это барьерная защита. Безусловно, на 100% она не защитит, но по возможности предотвратит контакт с вирусом», — отметила врач-инфекционист Ирина Пикалова.

Источник фото: телеканал «360»

Врач добавила, что носить средства защиты необходимо, ведь «чем больше мы будем носить масок, тем более мы будем защищены».

Также специалист заверила, что осложнений из-за нехватки кислорода, когда вы в маске, быть не может.

«Каких — то отдаленных последствий — в виде гипоксии, кислородного голодания мы не испытываем, и быть их, в принципе, не может. Поэтому, это, конечно, миф», — сказала врач-инфекционист Ирина Пикалова.

А что там у соседей?

Чтобы убедить жителей носить маски, приведем неутешительный пример одной из высокоразвитых стран, а именно — Швеции. Принципиальное отличием их эпидемиологической стратегии — отрицание рекомендаций по ношению масок. Аргументировали там это так — маска дает ложное чувство безопасности. К чему же пришла Швеция в итоге?

Источник фото: телеканал «360»

В мировом научном сообществе уже провели сравнительный анализ по итогам «первой» волны. Швеция и США — единственные страны «первого мира», которые не смогли взять эпидемию под контроль. Главный идеолог «шведского эксперимента» Андерс Тегнелл считает, что его политика верна. Тем временем, всего за полгода в стране умерло рекордное количество людей за последние 150 лет.

С нашими масками — все ОК

Возвращаясь к подмосковным маскам и низким ценам на них — с масками на самом деле все в порядке. Невысокая стоимость обусловлена тем, что с весны количество производителей выросло в несколько раз.

Источник фото: телеканал «360»

Если в мае их было шесть, то сейчас уже 18. Выпускается более двух с половиной миллионов масок в день. Нет дефицита — нет высокой цены.