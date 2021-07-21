Маски у пассажиров и QR-коды у таксистов начали усиленно проверять в Жуковском во время МАКС

Проверки масок у пассажиров и QR-кодов у таксистов в Жуковском усилили на все время авиасалона МАКС. Это сделали для безопасной организации международного форума.

Об этом рассказали в Минтрансе Подмосковья. Специалисты областного министерства вместе с инспекторами проверяют у пассажиров маски в автобусах, электричках и такси.

Вместе с тем следят за QR-кодами по вакцинации у таксистов. Проверки усиленно проводят днем и вечером.

Гости и участники авиасалона МАКС проходят внутрь только с QR-кодом или отрицательным ПЦР-тестом, который сделали не позднее чем за 48 часов до визита.

Штрафы

Жителям напомнили, что проезд в общественном транспорте Подмосковья возможен только в масках.

Нарушителей смогут оштрафовать на пять тысяч рублей. А за передачу заказов таксистам без QR-кода или данных о первой прививке предусмотрена административная ответственность для юридических лиц в размере от 100 до 300 тысяч рублей.