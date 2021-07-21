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    21 июля 2021, 15:35

    Маски у пассажиров и QR-коды у таксистов начали усиленно проверять в Жуковском во время МАКС

    Анастасия Аброськина, Анастасия Сазонова

    Проверки масок у пассажиров и QR-кодов у таксистов в Жуковском усилили на все время авиасалона МАКС. Это сделали для безопасной организации международного форума.

    Маски у пассажиров и QR-коды у таксистов начали усиленно проверять в Жуковском во время МАКС

    Об этом рассказали в Минтрансе Подмосковья. Специалисты областного министерства вместе с инспекторами проверяют у пассажиров маски в автобусах, электричках и такси.

    Вместе с тем следят за QR-кодами по вакцинации у таксистов. Проверки усиленно проводят днем и вечером.

    Гости и участники авиасалона МАКС проходят внутрь только с QR-кодом или отрицательным ПЦР-тестом, который сделали не позднее чем за 48 часов до визита.

    Штрафы

    Жителям напомнили, что проезд в общественном транспорте Подмосковья возможен только в масках.

    Нарушителей смогут оштрафовать на пять тысяч рублей. А за передачу заказов таксистам без QR-кода или данных о первой прививке предусмотрена административная ответственность для юридических лиц в размере от 100 до 300 тысяч рублей.