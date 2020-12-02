В Подмосковье продолжают проверять соблюдение масочного режима в общественном транспорте. Как выяснилось, горожане без масок часто придумывают массу отговорок. Но в основном меры соблюдаются, а на проверку реагируют с пониманием.

«360» вместе со старшим инспектором межмуниципального управления № 10 АПИ МО Александром Коротаевым проверили соблюдение масочного режима и заодно всем забывчивым напомнили о мерах безопасности.

Например, водитель автобуса и одна пассажирка оказались без масок, но при виде инспектора и камеры быстро ее надели. Но есть и те, кто не прочь похвастаться оригинальной маской. Сейчас в магазинах представлен огромный ассортимент защитных средств на любой вкус.

«В основном все адекватно реагируют, стараемся, чтобы все надели», — рассказал Коротаев.

Более того, в помощь инспекторам идет народный контроль. Все, кто в масках, нарушителей осуждают. Попасть под горячую руку некоторых бдительных дам бывает пострашнее штрафа.

Как отметил начальник межмуниципального управления № 10 АПИ МО Сергей Устинов, если по каким-то причинам нет маски, ее всегда можно приобрести на остановке или у водителя.

Но в целом пассажиры в Подмосковье стали лучше соблюдать масочный режим. Большинство в транспорте находились в защитных средствах.