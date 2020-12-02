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    02 декабря 2020, 12:47

    Маска — это важно. Жители Подмосковья стали ответственнее защищаться от коронавируса

    Анастасия Калинина, Мария Ицкова, Натали Владимирова

    В Подмосковье продолжают проверять соблюдение масочного режима в общественном транспорте. Как выяснилось, горожане без масок часто придумывают массу отговорок. Но в основном меры соблюдаются, а на проверку реагируют с пониманием.
    Маска — это важно. Жители Подмосковья стали ответственнее защищаться от коронавируса

    «360» вместе со старшим инспектором межмуниципального управления № 10 АПИ МО Александром Коротаевым проверили соблюдение масочного режима и заодно всем забывчивым напомнили о мерах безопасности.

    Например, водитель автобуса и одна пассажирка оказались без масок, но при виде инспектора и камеры быстро ее надели. Но есть и те, кто не прочь похвастаться оригинальной маской. Сейчас в магазинах представлен огромный ассортимент защитных средств на любой вкус.

    «В основном все адекватно реагируют, стараемся, чтобы все надели», — рассказал Коротаев.

    Более того, в помощь инспекторам идет народный контроль. Все, кто в масках, нарушителей осуждают. Попасть под горячую руку некоторых бдительных дам бывает пострашнее штрафа.

    Как отметил начальник межмуниципального управления № 10 АПИ МО Сергей Устинов, если по каким-то причинам нет маски, ее всегда можно приобрести на остановке или у водителя.

    Но в целом пассажиры в Подмосковье стали лучше соблюдать масочный режим. Большинство в транспорте находились в защитных средствах.