Подмосковье 03 мая 2023, 11:15 Машины с умными камерами помогли выявить 8 тысяч дефектов чистоты в Подмосковье в апреле

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Инспекторы ГУСТ зафиксировали в апреле 8,1 тысячи дефектов содержания улиц и дворов с помощью автомобилей, оснащенных умными камерами. Большинство проблем было связано со стертой дорожной разметкой и ямами в асфальте.

«Наибольшее количество нарушений камеры обнаружили в Балашихе — 1612 недочетов. В Домодедове некачественная уборка была зафиксирована на 973 точках, а в Одинцове во внимании коммунальных организаций нуждаются 678 объектов», — уточнила руководитель Главного управления содержания территорий Подмосковья Светлана Аипова.

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Сейчас умные автомобили перевели на весенне-летние настройки, поэтому камеры уделяют пристальное внимание состоянию дорожного полотна. В апреле нейросеть зафиксировала более 3,8 тысячи случаев стертой разметки и 2,7 тысячи повреждений асфальта. Еще 865 нарушений было связано с плохой уборкой дворов и улиц.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве Ольгинского парка в Балашихе. По словам главы региона, там уже открыли велопрокат, парковку, площадку для выгула питомцев, новое футбольное поле и тренажеры, а к лету все озеленят и обустроят.

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