Подмосковье 11 мая 2023, 15:40 Машины с умными камерами помогли выявить 1,5 тысячи нарушений чистоты в Подмосковье с начала мая ГУСТ МО

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Шесть умных автомобилей ГУСТ с камерами на борту помогли обнаружить более 1,5 тысячи дефектов в содержании территорий с начала мая. Все замечания направлены в работу.

«С начала мая наши машины провели мониторинг в восьми городских округах Подмосковья. Передано в работу 1556 дефектов», — рассказала руководитель Главного управления содержания территорий Светлана Аипова.

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Больше всего нарушений обнаружили в Балашихе — 780. В Мытищах на отработку направлено 470 задач, а в Красногорске — 455.

Самым частым нарушением стали повреждения асфальта на дорогах и плохое состояние разметки. В ГУСТ отметили, что работы по ремонту покрытия тротуаров и проездов планируется завершить в Подмосковье до 30 июня.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве в Лобне. В этом году там планируют преобразить лесопарк и парк «Киово».

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