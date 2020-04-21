Машины Госадмтехнадзора больше 200 раз довезли врачей по вызовам жителей Подмосковья за две недели

Работники службы помогают медикам добираться до жителей и доставлять лекарства. С 8 апреля инспекторам удалось подвезти врачей в восьми округах, сообщил начальник Госадмтехнадзора Олег Баженов.

Так, больше всего выездов сделали в Дмитровском округе — 83, Подольске — 55, Воскресенске — 24, Жуковском — 22, а также в Лотошине — 15 и Одинцове — пять.

А за один день, 20 апреля, Госадмтехнадзор развез врачей по 50-ти адресам. Им помогли приехать на дом к жителям Дмитрова, Подольска, Воскресенска, Дзержинского и Балашихи.

Все инспекторы строго соблюдали меры безопасности, были в защитных масках и с антисептиками.

По всей Московской области врачи с радостью примут помощь. Поддержать тех, кто сегодня посвятил себя спасению жизней в сложный период, смогут все желающие. Рассказывайте об этом под хэштегом #довезиврача.